Крупный пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидировали

Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Дарья Ситникова 13-05-2026 05:50
В Москве на улице Вернисажная ликвидирован пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Принятыми мерами пожар в Москве полностью ликвидирован», - сказано в материале.

Напомним, на востоке столицы загорелось металлокаркасное строение. Рядом с ним находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль.

Площадь пожара даже достигла 3 000 квадратных метров. По информации администрации, внутри здания людей нет, всех успели вывести.

К тушению пожара привлекли более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. Ко всему этому, с воздуха провели разведку с помощью беспилотников.

#Москва #в стране и мире #пожар #ликвидация #МЧС России #вернисажная улица
