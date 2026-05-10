Пожар на 1000 квадратных метрах вспыхнул рядом с Кремлем в Измайлово

В Москве на улице Вернисажная произошел мощный пожар на площади 1 000 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Вернисажная, дом 6», - сказано в материале.

Известно, что загорелось металлокаркасное строение. Рядом находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль.

На данный момент спасено пять человек. Дополнительной информации о пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. Кроме того, два вертолета Московского авиационного центра приведены в готовность.