Пожар на Вернисажной в Москве локализовали на 3000 кв.м.

В Москве на улице Вернисажная пожар, где обрушилась кровля горящего здания, локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара уже достигла 3 000 квадратных метров. Ангар продолжает гореть, тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности строения. Быстрому распространению огня и дыма способствовало высокая пожарная нагрузка.

По словам свидетелей, у здания частично провалилась крыша. По информации администрации, внутри здания людей нет, всех успели вывести.

К тушению пожара уже привлекли более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. Кроме того, с воздуха проводится разведка при помощи беспилотников.

Напомним, загорелось металлокаркасное строение. Рядом находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль.