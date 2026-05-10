Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью «51-й штат»

На картинке территория Венесуэлы выделена цветами флага США.
Дарья Ситникова 13-05-2026 04:43
© Фото: Truth Social/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп намекнул на будущее Венесуэлы, опубликовав изображение с 51-м штатом США. Он разместил соответствующую картинку на своей странице в социальной сети Truth Social.

«51-й штат», - подписал пост американский лидер.

Он разместил картинку с картой северной части Южной Америки. На ней территория Венесуэлы выделена цветами флага США.

Вашингтон ранее юридически признал новые власти Боливарианской республики во главе с Делси Родригес, об этом заявил сам Трамп. Прежнее руководство страны в лице Николаса Мадуро дожидается суда в США по обвинению якобы в торговле наркотиками.

Родригес позже заявила, что Венесуэла никогда не станет 51-м штатом США. С ее слов, «этого никогда не предполагалось», потому что «у венесуэльцев есть любовь к процессу независимости».

