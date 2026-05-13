Словакия открыла погранпереходы на границе с Украиной

Словакия возобновила работу ранее закрытых пограничных переходов на границе с Украиной. Об этом сообщил новостной портал Dennik N.

«Пограничные переходы на границе с Украиной открыты примерно с 17:00 (18:00 мск)», - говорится в сообщении.

Ранее власти Словакии приняли решение закрыть все пограничные переходы с Украиной из соображений безопасности. КПП оставались перекрытыми до дальнейшего уведомления, отметили в Финансовом управлении страны.

Сегодня президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по украинской проблематике. Такое заявление политик сделал по итогам встречи в Славковском формате с участием Словакии, Чехии и Австрии. По мнению Пеллегрини, нельзя ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США.

Словацкий лидер согласился с тем, что необходимо выбрать человека, который будет вести диалог с Москвой от лица Евросоюза. В противном случае, Европа рискует остаться в стороне и просто смотреть, какие соглашения по Украине заключат Москва и Вашингтон.