МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Словакия открыла погранпереходы на границе с Украиной

Ранее власти Словакии приняли решение закрыть все пограничные переходы с Украиной из соображений безопасности.
Ян Брацкий 13-05-2026 20:52
© Фото: IMAGO Christoph Reichwein (crei) www.imago-images.de Global Look Press

Словакия возобновила работу ранее закрытых пограничных переходов на границе с Украиной. Об этом сообщил новостной портал Dennik N.

«Пограничные переходы на границе с Украиной открыты примерно с 17:00 (18:00 мск)», - говорится в сообщении.

Ранее власти Словакии приняли решение закрыть все пограничные переходы с Украиной из соображений безопасности. КПП оставались перекрытыми до дальнейшего уведомления, отметили в Финансовом управлении страны.

Сегодня президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по украинской проблематике. Такое заявление политик сделал по итогам встречи в Славковском формате с участием Словакии, Чехии и Австрии. По мнению Пеллегрини, нельзя ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США.

Словацкий лидер согласился с тем, что необходимо выбрать человека, который будет вести диалог с Москвой от лица Евросоюза. В противном случае, Европа рискует остаться в стороне и просто смотреть, какие соглашения по Украине заключат Москва и Вашингтон.

#Украина #граница #словакия #КПП #Пеллегрини
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 