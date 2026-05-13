Власти Словакии закрыли погранпереходы на границе с Украиной

В Финансовом управлении страны отметили, что это сделано из соображений безопасности.
Сергей Дьячкин 13-05-2026 17:47
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press

Словакия закрыла все погранпереходы на границе с Украиной из соображений безопасности. Об этом сообщило Финансовое управление страны.

«В целях безопасности все пограничные переходы на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15.00 до дальнейшего уведомления», - говорится в официальном сообщении, которое цитирует портал Dennik N.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. Словацкий лидер согласился, что необходимо найти человека, который бы представлял ЕС на переговорах с Россией о завершении украинского кризиса. Говоря об этом, он добавил, что без коммуникации с нашей страной Европа рискует остаться не у дел и просто смотреть на то, какие соглашения «заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной».

Пеллегрини заявляет о восстановлении связей с Россией еще с прошлого года. Так, в декабре 2025 года он отмечал, что после окончания конфликта на Украине не только его страна, но и все западные государства будут восстанавливать отношения с РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил появление нового «железного занавеса» в Европе. Он также заявил, что Россия и Словакия могут в ближайшее время вернуться к нормальному диалогу, однако необходимо учесть текущую ситуацию в мире. Он подчеркнул, что выступает за взаимовыгодные, дружественные отношения между странами.

Путин подчеркнул, что позиция премьер-министра в отношении сохранения исторической правды вызывает уважение. Президент отметил и вклад Словацкого национального восстания в борьбу с нацистской оккупацией.

#в стране и мире #Украина #граница #Братислава #Роберт Фицо #словакия #Киевский режим #Петер Пеллегрини
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Боевая подготовка призывников
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Морской политех
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Броневики СВО. Часть 2
