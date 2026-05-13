Власти Словакии закрыли погранпереходы на границе с Украиной

Словакия закрыла все погранпереходы на границе с Украиной из соображений безопасности. Об этом сообщило Финансовое управление страны.

«В целях безопасности все пограничные переходы на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15.00 до дальнейшего уведомления», - говорится в официальном сообщении, которое цитирует портал Dennik N.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. Словацкий лидер согласился, что необходимо найти человека, который бы представлял ЕС на переговорах с Россией о завершении украинского кризиса. Говоря об этом, он добавил, что без коммуникации с нашей страной Европа рискует остаться не у дел и просто смотреть на то, какие соглашения «заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной».

Пеллегрини заявляет о восстановлении связей с Россией еще с прошлого года. Так, в декабре 2025 года он отмечал, что после окончания конфликта на Украине не только его страна, но и все западные государства будут восстанавливать отношения с РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил появление нового «железного занавеса» в Европе. Он также заявил, что Россия и Словакия могут в ближайшее время вернуться к нормальному диалогу, однако необходимо учесть текущую ситуацию в мире. Он подчеркнул, что выступает за взаимовыгодные, дружественные отношения между странами.

Путин подчеркнул, что позиция премьер-министра в отношении сохранения исторической правды вызывает уважение. Президент отметил и вклад Словацкого национального восстания в борьбу с нацистской оккупацией.