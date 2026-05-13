Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. Такое заявление он сделал по итогам встречи в Славковском формате (Словакия, Чехия, Австрия).

«Мы говорили о военном конфликте на Украине и необходимости начать дискуссию и на европейском уровне с Россией. Мы не можем ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США», - сказал Пеллегрини.

Словацкий лидер согласился, что необходимо найти человека, который бы представлял ЕС на переговорах с Россией о завершении украинского кризиса. Говоря об этом, он добавил, что без коммуникации с РФ Европа рискует остаться в стороне и просто смотреть на то, какие «соглашения заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной».

Напомним, Петер Пеллегрини заявляет о восстановлении связей с Россией еще с прошлого года. Так, в декабре 2025-го он сказал, что после окончания конфликта на Украине не только его страна, но и все западные государства будут восстанавливать отношения с РФ.