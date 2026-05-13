МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Словакии призвал ЕС к налаживанию диалога с Россией

Пеллегрини подчеркнул, что Европа рискует остаться в стороне и просто наблюдать за тем, какие мирные соглашения заключат США с РФ и Украиной.
Виктория Бокий 13-05-2026 06:28
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. Такое заявление он сделал по итогам встречи в Славковском формате (Словакия, Чехия, Австрия).

«Мы говорили о военном конфликте на Украине и необходимости начать дискуссию и на европейском уровне с Россией. Мы не можем ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США», - сказал Пеллегрини.

Словацкий лидер согласился, что необходимо найти человека, который бы представлял ЕС на переговорах с Россией о завершении украинского кризиса. Говоря об этом, он добавил, что без коммуникации с РФ Европа рискует остаться в стороне и просто смотреть на то, какие «соглашения заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной».

Напомним, Петер Пеллегрини заявляет о восстановлении связей с Россией еще с прошлого года. Так, в декабре 2025-го он сказал, что после окончания конфликта на Украине не только его страна, но и все западные государства будут восстанавливать отношения с РФ.

#Европа #ЕС #словакия #связи с Россией #Петер Пеллегрини
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 