Путин заявил, что РФ продолжит развивать стратегические ядерные силы

Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы ПРО.
Андрей Аркадьев 13-05-2026 17:29
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Он сделал это в ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) и награждения его коллектива орденом «За доблестный труд».

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», - подчеркнул Путин. 

Также президент добавил, что это будет выражаться, помимо прочего, в создании ракетных комплексов, способных преодолевать все современные, а также будущие системы противоракетной обороны. Он подчеркнул, что работа коллектива МИТ сформировала суверенную школу конструирования ракетных систем. Этим был внесен неоценимый вклад в укрепление обороны страны. 

Еще Путин заявил, что подвижные грунтовые ракетные комплексы, созданные в стенах института, эффективно применялись в зоне проведения специальной военной операции. 

Ранее Владимир Путин заявил, что новейший отечественный стратегический ракетный комплекс «Сармат» сможет нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги. При этом он сможет лететь не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволит преодолевать расстояние более чем в 35 тысяч километров.

#Владимир Путин #мит #стратегические ядерные силы
