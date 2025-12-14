МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Словакии рассказал о восстановлении связей Запада с РФ

О восстановлении торговых и экономических отношений между западными странами и Россией также говорил Роберт Фицо.
Виктория Бокий 22-12-2025 00:18
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что после окончания конфликта на Украине не только его страна, но и все западные государства будут восстанавливать связи с Россией. Об это он сказал в эфире словацкого телеканала ТАЗ.

Говоря о западных странах, он добавил, что «каждый будет искать себе стабильные источники энергоресурсов» после завершения конфликта на Украине. Пеллегрини подчеркнул, что ранее Словакия зарабатывала на транспортировке газа на запад, но сейчас не имеет такой возможности.

По словам словацкого лидера, его страна может диверсифицировать поставки энергоресурсов. Но, как отметил Петер Пеллегрини, на сегодняшний день это не та стабильность, к которой привыкла Братислава.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут восстанавливать торговые и экономические отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. Он уверен, что восстановление отношений с Россией будет неизбежным для Запада.

