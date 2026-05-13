Ермак заявил, что не может внести залог в 180 млн гривен

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил на суде, что у него нет 180 миллионов гривен ($4,1 млн), которые Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует в качестве залога по уголовному делу.

«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», - заявил Ермак в ответ на соответствующий вопрос.

В минувший понедельник антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку обвинение в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Сегодня суд в украинской столице определяет меру пресечения экс-главе офиса Зеленского. Детективы САП требуют взять его под стражу с возможностью внесения озвученного залога.

В ходе заседания произошел казус с участием адвоката Ермака. Выяснилось, что юрист не осведомлен о биографии своего клиента и не знает, кем он работал. Ермаку под смех в зале пришлось поправлять собственного защитника.

В процессе слушаний также выяснилось, что Андрей Ермак обращался за помощью к гадалке, скидывая ей имена глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. В телефоне экс-главы офиса Зеленского она была записана как «Вероника Феншуй». Их переписку зачитал прокурор САП. Гадалка призывала Ермака к активным действиям, чтобы не потерять власть.