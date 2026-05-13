МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ермак заявил, что не может внести залог в 180 млн гривен

Антикоррупционные органы Украины предъявили Андрею Ермаку обвинение в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.
Ян Брацкий 13-05-2026 17:23
© Фото: Telegram/ermaka2022

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил на суде, что у него нет 180 миллионов гривен ($4,1 млн), которые Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует в качестве залога по уголовному делу.

«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», - заявил Ермак в ответ на соответствующий вопрос.

В минувший понедельник антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку обвинение в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Сегодня суд в украинской столице определяет меру пресечения экс-главе офиса Зеленского. Детективы САП требуют взять его под стражу с возможностью внесения озвученного залога.

В ходе заседания произошел казус с участием адвоката Ермака. Выяснилось, что юрист не осведомлен о биографии своего клиента и не знает, кем он работал. Ермаку под смех в зале пришлось поправлять собственного защитника.

В процессе слушаний также выяснилось, что Андрей Ермак обращался за помощью к гадалке, скидывая ей имена глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. В телефоне экс-главы офиса Зеленского она была записана как «Вероника Феншуй». Их переписку зачитал прокурор САП. Гадалка призывала Ермака к активным действиям, чтобы не потерять власть.

#Украина #ермак #коррупция #суд #Уголовное дело #залог #НАБУ #сап
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 