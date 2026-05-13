Госдума упростила порядок отстранения от управления нетрезвых водителей

Порядок отстранения водителя от управления транспортом и задержания машины станет проще. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Государственная дума РФ в третьем, окончательном чтении.

Сейчас при выявлении предположительно нетрезвого водителя полицейским требуется оформить большое количество документов - протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении, протокол задержания транспортного средства.

Инициатива предлагает составление отдельного протокола об отстранении от управления авто и возможность проставления отметки, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении. Такие же изменения касаются и задержания транспортного средства. Соответствующая запись теперь может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела.

Отмечается, что сокращение количества процессуальных документов позволит сэкономить примерно 33,6 тысячи рабочих часов в год. Помимо этого, сократятся финансовые затраты, которые необходимы для приобретения бланков.

Нарколог Василий Шуров в разговоре со «Звездой» объяснял, что таблицы, по которым предлагается высчитать, через какое время после употребления алкоголя можно садиться за руль, неэффективны, не стоит ими руководствоваться, наиболее оптимально - подождать ночь или сутки. Специалист посоветовал пользоваться алкотестером и перед тем, как сесть за руль, проверять уровень алкоголя в крови. Он отметил фактор различного метаболизма, разной массы тела, состояния печени. Поэтому Шуров подчеркнул, что в день, когда водитель употреблял спиртные напитки, садиться за руль нельзя.

В апреле большинство депутатов Госдумы РФ выступили против изменения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он предложил руководствоваться действующими положениями, где нештрафуемый порог составляет 20 километров в час.