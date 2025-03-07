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Нарколог призвал не пользоваться таблицами выведения спирта из организма

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили о планах провести рейды по выявлению нетрезвых водителей 7-9 марта.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 12:08:44
© Фото: Юрий Стрелец, РИА Новости

Таблицы, по которым предлагается высчитать, через какое время после употребления алкоголя можно садиться за руль, неэффективны, не стоит ими руководствоваться, наиболее оптимально - подождать ночь или сутки, прокомментировал «Звезде» нарколог Василий Шуров.

Тем самым специалист отреагировал на планы столичной Госавтоинспекции провести 7-9 марта рейды по выявлению пьяных водителей. Он посоветовал пользоваться алкотестером и перед тем, как сесть за руль, проверять уровень алкоголя в крови.

«Однозначной цифры нет, потому что всегда есть разный метаболизм, разная масса тела, состояние печени и так далее. Поэтому никому не надо садится, либо при себе иметь алкотестер и тестировать себя, пока не будет "0". Предсказать никто не может», - сказал нарколог.  

Он обратил внимание на то, что все индивидуально, и в любом случае лучше в тот же день, когда употребляли спиртные напитки, не садиться за руль.

«Я рекомендую, если есть малейшие сомнения - за руль не садиться. В тот день когда пили - не садиться», - заключил Шуров.

Напомним, ранее «Звезда» напоминала о последствиях нетрезвого вождения и затормаживающем воздействии алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения в критический момент может не хватить пары секунд принять правильное решение, предупредил врач Денис Прокофьев.

 

#Алкоголь #водители #наш эксклюзив #рейды #алкотестер #Госавтоинспекция Москвы #нетрезвое вождение
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