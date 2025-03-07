Нарколог призвал не пользоваться таблицами выведения спирта из организма

Таблицы, по которым предлагается высчитать, через какое время после употребления алкоголя можно садиться за руль, неэффективны, не стоит ими руководствоваться, наиболее оптимально - подождать ночь или сутки, прокомментировал «Звезде» нарколог Василий Шуров.

Тем самым специалист отреагировал на планы столичной Госавтоинспекции провести 7-9 марта рейды по выявлению пьяных водителей. Он посоветовал пользоваться алкотестером и перед тем, как сесть за руль, проверять уровень алкоголя в крови.

«Однозначной цифры нет, потому что всегда есть разный метаболизм, разная масса тела, состояние печени и так далее. Поэтому никому не надо садится, либо при себе иметь алкотестер и тестировать себя, пока не будет "0". Предсказать никто не может», - сказал нарколог.

Он обратил внимание на то, что все индивидуально, и в любом случае лучше в тот же день, когда употребляли спиртные напитки, не садиться за руль.

«Я рекомендую, если есть малейшие сомнения - за руль не садиться. В тот день когда пили - не садиться», - заключил Шуров.

Напомним, ранее «Звезда» напоминала о последствиях нетрезвого вождения и затормаживающем воздействии алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения в критический момент может не хватить пары секунд принять правильное решение, предупредил врач Денис Прокофьев.