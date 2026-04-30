Госдума против снижения нештрафуемого порога для автомобилистов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил инициаторам десять раз подумать, прежде чем вносить предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости.
Ян Брацкий 30-04-2026 14:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Большинство депутатов Госдумы РФ выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-аккаунте. Он предложил руководствоваться действующими положениями, где нештрафуемый порог составляет 20 километров в час.

«Вопрос снижения нештрафуемого порога ранее обсуждался. Высказывали позицию, что неправильно будет принимать такое решение. Мы считаем, не нужно», - написал Володин.

Председатель Госдумы РФ предложил инициаторам десять раз подумать, прежде чем вносить подобные предложения.

В Центре организации дорожного движения ранее заявили о готовности уличных камер видеонаблюдения к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Как отметил генеральный директор ЦОДД Михаил Кизлык, окончательное решение примут в МВД и правительстве страны.

Автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил, что многие водители будут по инерции нарушать правила движения, так как привыкли к нештрафуемому порогу в 20 километров в час. Это приведет к большому количеству постановлений, которые автомобилисты будут обжаловать через суд, что перегрузит систему.

С необходимостью снижения нештрафуемого порога эксперт согласился, но предложил делать это постепенно, с учетом технических особенностей контрольно-измерительной аппаратуры, на работу которой влияет слишком много факторов.

#Автомобиль #цодд #пдд #Госдума РФ #володин #нештрафуемый порог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
