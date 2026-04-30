Госдума против снижения нештрафуемого порога для автомобилистов

Большинство депутатов Госдумы РФ выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-аккаунте. Он предложил руководствоваться действующими положениями, где нештрафуемый порог составляет 20 километров в час.

«Вопрос снижения нештрафуемого порога ранее обсуждался. Высказывали позицию, что неправильно будет принимать такое решение. Мы считаем, не нужно», - написал Володин.

Председатель Госдумы РФ предложил инициаторам десять раз подумать, прежде чем вносить подобные предложения.

В Центре организации дорожного движения ранее заявили о готовности уличных камер видеонаблюдения к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Как отметил генеральный директор ЦОДД Михаил Кизлык, окончательное решение примут в МВД и правительстве страны.

Автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил, что многие водители будут по инерции нарушать правила движения, так как привыкли к нештрафуемому порогу в 20 километров в час. Это приведет к большому количеству постановлений, которые автомобилисты будут обжаловать через суд, что перегрузит систему.

С необходимостью снижения нештрафуемого порога эксперт согласился, но предложил делать это постепенно, с учетом технических особенностей контрольно-измерительной аппаратуры, на работу которой влияет слишком много факторов.