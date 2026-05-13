Картаполов посоветовал недружественным странам искать лопаты побольше

Андрей Картаполов заявил, что в связи с успешными испытаниями ракетного комплекса «Сармат» недружественным странам придется зарываться поглубже, потому что в случае их агрессии ответ будет беспощадным.
Тимур Шерзад 13-05-2026 15:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос «Звезды», что означают для недружественных стран  успешные испытания новейшего отечественного ракетного комплекса «Сармат».

«Пусть лопаты ищут побольше и копают поглубже», - ответил Картаполов.

Он добавил, что если руководство этих стран будет вести себя плохо по отношению к Российской Федерации или, не дай бог, проявит агрессию, то ответ Москвы будет неминуемым и беспощадным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже в этом году комплекс «Сармат» будет поставлен на опытно-боевое дежурство, а в следующем - уже на боевое. Он уточнил, что ракеты этого комплекса могут нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем самые мощные западные аналоги. 

#Андрей Картаполов #Сармат #госдума #наш эксклюзив
