Картаполов посоветовал недружественным странам искать лопаты побольше

Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос «Звезды», что означают для недружественных стран успешные испытания новейшего отечественного ракетного комплекса «Сармат».

«Пусть лопаты ищут побольше и копают поглубже», - ответил Картаполов.

Он добавил, что если руководство этих стран будет вести себя плохо по отношению к Российской Федерации или, не дай бог, проявит агрессию, то ответ Москвы будет неминуемым и беспощадным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже в этом году комплекс «Сармат» будет поставлен на опытно-боевое дежурство, а в следующем - уже на боевое. Он уточнил, что ракеты этого комплекса могут нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем самые мощные западные аналоги.