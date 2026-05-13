Вовк рассказала, как хотела походить на Молчанова в подаче материала

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк рассказала об особой манере подачи материала, которой обладал только журналист и автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Она призналась, что всегда хотела быть похожей на таких журналистов, как он. Этим Вовк поделилась в разговоре со «Звездой».

«Я помню, когда я впервые увидела его, мне понравилась его манера подачи материала - очень мягкая, доверительная и интеллигентная. У него не было жесткой подачи, как у представителей дикторского отдела. А я всегда стремилась походить именно на таких журналистов», - сказала собеседница телеканала.

Телеведущая добавила, что часто встречалась с Молчановым за кулисами на телевидении. Также она рассказала о своем сотрудничестве с ним в рамках программы «Песня года». Однако это сотрудничество было недолгим, потому что, по словам Вовк, роль соведущего была не для Молчанова.

«В истории фестиваля "Песня года" был такой сложный период, когда я отстояла эту программу, но не было соведущего у меня, и решили попробовать Владимира Молчанова. Конечно, он был великолепен, работал в своей манере, импровизировал, и не только представлял исполнителей, но и рассказывал то, что его привлекало в их творчестве. К сожалению, наше сотрудничество продлилось недолго, потому что у него были свои программы и, видимо, роль соведущего была не для него», - поделилась историей телеведущая.

В конце беседы Ангелина Вовк подчеркнула, что Владимиру Молчанову было всего 75 лет, по современным меркам он бы мог еще пожить и сделать новые проекты. Всему виной тяжелая болезнь.

Ранее телеведущий Владислав Флярковский сказал, что Молчанов дал понять зрителям, насколько велик и красив этот мир. Он подчеркнул, что всегда будет вспоминать его как человека, который «делал всех нас людьми не дремучими».