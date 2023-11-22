В «Галерее звезд» у Останкинской башни зажглись знаки Рязанова, Якубовича и Шатиловой

Среди ослепительного блеска праздничных огней и софитов у подножия Останкинской телебашни ярче всех сияют они - звезды отечественного телерадиовещания. Проект «Галерея звезд» отметил первую годовщину, на торжественной церемонии открыли восемь новых именных звезд, теперь их станет 25.
Проект посвящен тем, чьи имена известны нескольким поколениям зрителей. Внутри стеклянного пространства памятные знаки с фамилиями, за каждой из которых стоит целая эпоха.
Анна Шатилова - одна из первых ведущих программы «Время» в Советском союзе. Вместе с ней вся страна смотрела трансляции новогодних огоньков и парадов Победы на Красной площади, праздничных шествий и фестивалей. Ее уверенный голос, звучавший в эфире больше полувека, узнавали от мала до велика.
О Шатиловой без преувеличения можно сказать - ей удалось покорить «Время». Она рассказала, каким помнит начало цветного телевидения в стране.
«Шатилова - цветное телевидение. И на Шаболовке это здание сохранилось. Я шла на цветное телевидение, меня гримировали, и я объявляла классическую музыку, балет. И эта трансляция в цвете шла, видно, в те кабинеты, которые отсматривали, прежде чем запустить цветное телевидение на всю страну», - вспоминает ведущая.
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