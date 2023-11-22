В стране и мире Галерея Звезд В «Галерее звезд» у Останкинской башни зажглись знаки Рязанова, Якубовича и Шатиловой Анастасия Бобылева Теперь в «Галерее звезд» 25 памятных знаков, посвященных звездам российского телерадиовещания. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Среди ослепительного блеска праздничных огней и софитов у подножия Останкинской телебашни ярче всех сияют они - звезды отечественного телерадиовещания. Проект «Галерея звезд» отметил первую годовщину, на торжественной церемонии открыли восемь новых именных звезд, теперь их станет 25. Проект посвящен тем, чьи имена известны нескольким поколениям зрителей. Внутри стеклянного пространства памятные знаки с фамилиями, за каждой из которых стоит целая эпоха. Анна Шатилова - одна из первых ведущих программы «Время» в Советском союзе. Вместе с ней вся страна смотрела трансляции новогодних огоньков и парадов Победы на Красной площади, праздничных шествий и фестивалей. Ее уверенный голос, звучавший в эфире больше полувека, узнавали от мала до велика. О Шатиловой без преувеличения можно сказать - ей удалось покорить «Время». Она рассказала, каким помнит начало цветного телевидения в стране. «Шатилова - цветное телевидение. И на Шаболовке это здание сохранилось. Я шла на цветное телевидение, меня гримировали, и я объявляла классическую музыку, балет. И эта трансляция в цвете шла, видно, в те кабинеты, которые отсматривали, прежде чем запустить цветное телевидение на всю страну», - вспоминает ведущая. © ТРК «ЗВЕЗДА» Памятный знак зажгли и в честь автора нестареющих кинокартин режиссера Эльдара Рязанова, чьи фильмы не перестают любить все зрительские поколения. Без них невозможно представить Новый год, крылатые фразы из кинолент цитируют до сих пор. Также Эльдар Рязанов - автор более 200 собственных телепрограмм, в том числе знаменитой «Кинопанорамы». Леонид Якубович, чья звезда также осветила Галерею, в кадре всегда с улыбкой и веселый, но в жизни порой бывает строгим и серьёзным, особенно за штурвалом вертолета. Он отдал больше двух десятков лет малой авиации, но все знают его как бессменного ведущего капитал-шоу «Поле Чудес». Ему удалось вывести формулу успеха легендарной телепередачи - делать программу не об игре, а об игроках, и дарить зрителю яркие и положительные эмоции. © ТРК «ЗВЕЗДА» Памятный знак в Галерее появился и у Юрия Николаева. Его имя ассоциируется со словом «утренний» - он вел программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда». Кстати, многих звезд шоу-бизнеса сделал популярными именно он, показав в своих передачах. «Мне всегда везло с программами, у меня не было проходящих программ. И «Утренняя почта», и конкурсы в Юрмале, и передачи из Швеции всегда были знаковые», - комментирует он. © ТРК «ЗВЕЗДА» Именные звезды в Галерее на этой церемонии зажглись также для Ангелины Вовк, Владимира Ворошилова и Сергея Супонева. Теперь в историко-познавательном комплексе их уже 25. Памятные знаки с именами кумиров миллионов встречают и сияют здесь, в крытой галерее на пути к Останкинской телебашне. Их будут видеть тысячи посетителей каждый день, а это значит, что память о легендах телевидения удастся бережно хранить. Идея проекта «Галерея Звезд» зародилась 15 лет назад у президента медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. В ноябре прошлого года у подножия Останкинской телебашни появилась крытая галерея, а в ней - первые пять звезд. «То, что сейчас сложилось, и то, что сейчас это все взлетает все выше и выше - я просто счастлив! Потому что я так люблю всех наших и нынешних своих коллег, и старших наших друзей, потому что все они мои друзья. Учителя мои - они все здесь!» - комментирует Алексей Пиманов. Руководство самых разных каналов со всей страны приветствует тех, благодаря кому и сами связали жизнь с телевидением. Реализовать проект удалось совместно с российской телевизионной и радиовещательной сетью. Со временем «Галерея звезд» легла в основу масштабного одноименного уже телевизионного шоу. Большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове и Валентине Леонтьевой. Телезрителей ждет настоящее путешествие во времени, благодаря которому можно узнать, что носили, смотрели, слушали, о чем мечтали. А главное, какую жизнь проживали герои программы. Ранее Леонид Якубович рассказал о роли телевидения в стране. Он подчеркнул, что оно влияет на душу человека, а значит и на ситуацию в мире. Экспертное мнение и аналитика