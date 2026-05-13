Телеведущий Флярковский: Молчанов дал понять зрителям, как велик этот мир

Владислав Флярковский подчеркнул, что Молчанов помог расширить представление о том, в каком мире мы живем.
Виктория Бокий 13-05-2026 11:52
Телеведущий Владислав Флярковский заявил, что до конца своих дней будет вспоминать легендарного журналиста и автора программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова как человека, который дал понять зрителям, в каком мире мы живем и как этот мир красив и велик. Об этом он рассказал в разговоре со «Звездой».

«Я до конца дней своих буду вспоминать Володю Молчанова как человека из числа тех немногих в самом начале нашего телевизионного пути, кто делал всех нас, а не только свою публику, людьми не дремучими», - поделился Флярковский.

Собеседник телеканала поделился, что никогда не забудет, как Молчанов произнес несколько фраз на голландском языке. И, по словам Флярковского, после этого все поняли, как велик мир, как он простирается далеко за пределы СССР.

«Вот, наверное, это и была задача - дать людям понять, что мир велик и красив, он простирается далеко за пределы Советского Союза. Он (Молчанов. - Прим. ред.) помог нам расширить представление о том, в каком мире мы живем», - заключил журналист.

Также Владислав Флярковский назвал Владимира Молчанова великим журналистом. Собеседник телеканала добавил, что деятельность легенды советского телевидения в самом начале своего пути и позже имеет особую ценность.

Напомним, Владимир Молчанов ушел из жизни 11 мая в возрасте 75 лет. В конце 80-х годов прошлого века он был ведущим популярных программ - «Время», «До и после полуночи», а также утренних передач «90 минут» и «120 минут».

