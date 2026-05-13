Турецкого двойника Эпштейна довели до бегства из родного города

Турецкий предприниматель Рыфат Оздемир настолько пострадал из-за внешнего сходства со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, что покинул родной город, сообщает РИА Новости. В феврале он переехал из Кайсери в Анкару, где его стали меньше замечать.

По словам Оздемира, в столице страны внимание к нему ослабло, и теперь его жизнь не такая напряженная, как раньше. Друзья иногда шутят на эту тему, но больше никто не обращает на его внешность внимания.

В родном городе люди на улицах начали косо на него смотреть, и жизнь превратилась в настоящий кошмар, рассказал предприниматель. Он просил сограждан не проводить параллели между ним и Эпштейном. Но схожесть негативно сказывалась даже на его бизнесе.

Журналисты с телеканалов продолжают звонить, поделился Оздемир. Он планирует остаться в Анкаре насовсем.

Джеффри Эпштейну в 2019 году были предъявлены обвинения в США в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство. В США опубликовали документы по его делу.

