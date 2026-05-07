NYT: суд обнародовал предсмертную записку Эпштейна

Суд Нью-Йорка опубликовал предсмертную записку, якобы обнаруженную в камере финансиста Джеффри Эпштейна. Записку обнародовали по запросу газеты New York Times.

«Они копали под меня месяцами - ничего не нашли!!! Поэтому в итоге появились обвинения 15-летней давности. Приятно иметь возможность самому выбрать момент, чтобы попрощаться», - говорится в записке.

Отмечается, что приобщенную к материалам другого дела записку обнаружил бывший сокамерник покойного экономиста. По его словам, он видел ее в графическом романе Эпштейна. При этом подтвердить подлинность послания пока не удалось. Кроме того, в американском Минюсте заявили, что никогда не видели этот документ.

Ранее газета Telegraph сообщила, что американское ведомство препятствует расследованию Скотланд-Ярда в отношении бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, обвиняемого в связях со скандальным финансистом.