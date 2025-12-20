МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США опубликовали новые файлы из дела Эпштейна

С документами можно ознакомиться на сайте Минюста США.
Константин Денисов 20-12-2025 01:14
© Фото: Epstein Estate, House Oversight, Globallookpress

США продолжили публикацию новых файлов из дела финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает телеканал CBS, документы появились на сайте Минюста страны.

Портал опубликовал множество новых фотографий. Главным героем снимков стал бывший президент США Билл Клинтон. На фото он, в том числе, плавает в бассейне с осужденной за торговлю людьми Гислейн Максвелл.

Помимо Клинтона, на снимках можно увидеть и других гостей поместья Эпштейна: Майкла Джексона, Мика Джаггера и многих других знаменитостей и политиков.

Накануне демократической партией США были опубликованы фото трех паспортов - двух гражданок Украины и одного - гражданки России, которые также фигурируют в деле.

Также сообщается о том, что сайт Минюста не выдержал нагрузки из-за большого наплыва посетителей и рухнул.

В конце ноября Трамп подписал законопроект об обнародовании материалов по «делу Эпштейна». Глава Белого дома поспешил обвинить своих политических оппонентов, намекнув на тесную связь финансиста с демократами, которые якобы много лет ставили палки в колеса расследованию.

Обвиняемый в сексуальных преступлениях крупный американский финансист Эпштейн был найден мертвым в собственным доме в 2019 году.

#в стране и мире #сша #ФБР #Билл Клинтон #Джеффри Эпштейн #Майкл Джексон #мик джаггер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 