США опубликовали новые файлы из дела Эпштейна

США продолжили публикацию новых файлов из дела финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает телеканал CBS, документы появились на сайте Минюста страны.

Портал опубликовал множество новых фотографий. Главным героем снимков стал бывший президент США Билл Клинтон. На фото он, в том числе, плавает в бассейне с осужденной за торговлю людьми Гислейн Максвелл.

Помимо Клинтона, на снимках можно увидеть и других гостей поместья Эпштейна: Майкла Джексона, Мика Джаггера и многих других знаменитостей и политиков.

Накануне демократической партией США были опубликованы фото трех паспортов - двух гражданок Украины и одного - гражданки России, которые также фигурируют в деле.

Также сообщается о том, что сайт Минюста не выдержал нагрузки из-за большого наплыва посетителей и рухнул.

В конце ноября Трамп подписал законопроект об обнародовании материалов по «делу Эпштейна». Глава Белого дома поспешил обвинить своих политических оппонентов, намекнув на тесную связь финансиста с демократами, которые якобы много лет ставили палки в колеса расследованию.

Обвиняемый в сексуальных преступлениях крупный американский финансист Эпштейн был найден мертвым в собственным доме в 2019 году.