FT: желание Киева вступить в ЕС раздражает европейцев

Украина требует быстрого вступления в Евросоюз, раздражая своих европейских партнеров. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, отношения Брюсселя и Украины ухудшились. Повлияли на это попытки ускорить евроинтеграцию.

Во время контактов Киева с Брюсселем и Вашингтоном украинская делегация открыто выражала недовольство текущей политикой приема новых членов в ЕС. Как передают авторы статьи, Владимир Зеленский дал указание дипломатам не рассматривать никаких вариантов, кроме полноправного членства в Евросоюзе.

На Кипре, где недавно прошел саммит ЕС, представителям Украины ясно дали понять, что быстрое членство в ЕС невозможно. Кроме того, процесс интеграции не может быть ускорен исключительно политическими решениями в обход давно принятых правил.

По словам европейских чиновников, на которых ссылается газета, в Киеве думают, что членство ЕС может быть «подарком» партнеров для Украины, но этого не так. Другой представитель Евросоюза поделился, что заметил в риторике Киева часто проскальзывающую формулировку – «вы нам должны».

Согласно правилам ЕС, срок выступления в Союз – не менее 10 лет. Кроме того, Украина уже нарушила некоторые европейские реформы, особенно те, которые касаются борьбы с коррупцией и судебной системы.

Ранее издание Politico сообщало, что Европа может предложить Украине урезанный вариант интеграции вместо полноценного вступления в Евросоюз. Основная идея состоит в том, чтобы присоединить Киев к отдельным сегментам общеевропейского рынка и некоторым финансовым и политическим институтам.