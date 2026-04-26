МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: желание Киева вступить в ЕС раздражает европейцев

Отношения Брюсселя и Украины резко ухудшились из-за попыток ускорить евроинтеграцию.
Виктория Бокий 01-05-2026 13:23
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Украина требует быстрого вступления в Евросоюз, раздражая своих европейских партнеров. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, отношения Брюсселя и Украины ухудшились. Повлияли на это попытки ускорить евроинтеграцию.

Во время контактов Киева с Брюсселем и Вашингтоном украинская делегация открыто выражала недовольство текущей политикой приема новых членов в ЕС. Как передают авторы статьи, Владимир Зеленский дал указание дипломатам не рассматривать никаких вариантов, кроме полноправного членства в Евросоюзе.

На Кипре, где недавно прошел саммит ЕС, представителям Украины ясно дали понять, что быстрое членство в ЕС невозможно. Кроме того, процесс интеграции не может быть ускорен исключительно политическими решениями в обход давно принятых правил.

По словам европейских чиновников, на которых ссылается газета, в Киеве думают, что членство ЕС может быть «подарком» партнеров для Украины, но этого не так. Другой представитель Евросоюза поделился, что заметил в риторике Киева часто проскальзывающую формулировку – «вы нам должны».

Согласно правилам ЕС, срок выступления в Союз – не менее 10 лет. Кроме того, Украина уже нарушила некоторые европейские реформы, особенно те, которые касаются борьбы с коррупцией и судебной системы.

Ранее издание Politico сообщало, что Европа может предложить Украине урезанный вариант интеграции вместо полноценного вступления в Евросоюз. Основная идея состоит в том, чтобы присоединить Киев к отдельным сегментам общеевропейского рынка и некоторым финансовым и политическим институтам.

#в стране и мире #Украина #Европа #ЕС #Брюссель #Евроинтеграция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 