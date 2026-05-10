В Днепропетровской области Украины во время прохождения военно-врачебной комиссии скончался мужчина, сообщил областной военкомат. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело и начато служебное расследование.

Как утверждают в территориальном центре комплектования, 5 мая группа оповещения, состоящая из военнослужащих военкомата и сотрудников полиции, проверяла военно-учетные документы. В этот момент военнообязанный гражданин почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Медики в течение 45 минут пытались спасти мужчине жизнь, но не смогли.

Киев испытывает серьезные трудности с набором личного состава для ВСУ. Действия сотрудников военкоматов по насильственному задержанию граждан, подлежащих мобилизации, вызывают многочисленные скандалы и протесты. В интернете распространяются видеозаписи, как представители украинских военкоматов силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним физическое насилие.

Как писала Berliner Zeitung, Владимир Зеленский старается отстраниться от проблемы силовой мобилизации. Впервые он публично обсудил так называемую бусификацию на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым в конце января. До этого украинские власти вообще отрицали такие факты, называя их российской дезинформацией или фейками, сгенерированными искусственным интеллектом.