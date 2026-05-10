МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Днепропетровской области умер при прохождении военной медкомиссии

Возбуждено уголовное дело.
Владимир Рубанов 12-05-2026 09:46
© Фото: Mykola Miakshykov, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Днепропетровской области Украины во время прохождения военно-врачебной комиссии скончался мужчина, сообщил областной военкомат. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело и начато служебное расследование.

Как утверждают в территориальном центре комплектования, 5 мая группа оповещения, состоящая из военнослужащих военкомата и сотрудников полиции, проверяла военно-учетные документы. В этот момент военнообязанный гражданин почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Медики в течение 45 минут пытались спасти мужчине жизнь, но не смогли.

Киев испытывает серьезные трудности с набором личного состава для ВСУ. Действия сотрудников военкоматов по насильственному задержанию граждан, подлежащих мобилизации, вызывают многочисленные скандалы и протесты. В интернете распространяются видеозаписи, как представители украинских военкоматов силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним физическое насилие.

Как писала Berliner Zeitung, Владимир Зеленский старается отстраниться от проблемы силовой мобилизации. Впервые он публично обсудил так называемую бусификацию на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым в конце января. До этого украинские власти вообще отрицали такие факты, называя их российской дезинформацией или фейками, сгенерированными искусственным интеллектом.

#в стране и мире #Украина #днепропетровск #медкомиссия #мобилизация #территориальный центр комплектования #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 