На Украине отец похищенного и избитого инвалида ворвался с битой в ТЦК

На опубликованном видео он называет украинские территориальные центры комплектования незаконным формированием.
Сергей Дьячкин 11-05-2026 19:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мужчина пришел в территориальный центр комплектования в Хмельницком на западе Украины с битой после того, как его сына-инвалида похитили и избили при мобилизации. Об этом заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«ТЦК украли сына ветерана и избили его. При этом сын является человеком с инвалидностью и добровольцем», - написал Дмитрук.

На опубликованном им видео мужчина с битой врывается в помещение ТЦК. Он утверждает, что его сына-инвалида били по голове и называет украинские военкоматы незаконным формированием.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах. Нередко они избивают задержанных и применяют к ним силу.

Так, ранее мобилизованный гражданин нанес ножевые ранения двум сотрудникам ТЦК. Оба они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Одесской области. В Виннице украинец залез на крышу магазина, чтобы спастись от принудительной мобилизации. Он вскарабкался по стене дома и угрожал спрыгнуть вниз, так как устал от постоянного преследования военкомами.

Ранее сообщалось, что систему территориальных центров комплектования на Украине хотят преобразовать в «офисы «Резерв+». Однако силовые ведомства еще не договорились, кто будет отвечать за принудительную мобилизацию. Минобороны хочет передать эту функцию Нацполиции, но ее глава Иван Выговский выступил против.

#Украина #ВСУ #хмельницкий #Киевский режим #тцк #бусификация
