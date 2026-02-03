Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от все более ожесточающейся проблемы мобилизации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Глава киевского режима дает сигнал, что центры вербовки - это не его ответственность, хотя как главнокомандующий полностью за это отвечает.

Зеленский впервые публично затронул проблему так называемой бусификации на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым в конце января. Всего несколько месяцев назад украинские власти отвергали подобные сообщения как российскую дезинформацию или фейки, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Зеленский открыто дал название крайне спорному социальному явлению, которое ранее практически не привлекало внимания официальных лиц. В то же время точный смысл этого заявления остается неясным. Зеленский не уточнил никаких конкретных мер по прекращению принудительной мобилизации.

Фактически ситуация в украинских городах пока практически не изменилась. В социальных сетях распространяются видео и сообщения об агрессивных методах мобилизации. Сотрудники ТЦК систематически следят за торговыми центрами, рынками, станциями метро и транспортными узлами. В некоторых регионах недавно даже использовались дроны для обнаружения людей в полях или сельской местности, говорится в статье.