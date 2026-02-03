МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

BZ: Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации на Украине

Зеленский впервые публично затронул проблему так называемой бусификации на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым в конце января.
Владимир Рубанов 03-02-2026 05:01
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от все более ожесточающейся проблемы мобилизации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Глава киевского режима дает сигнал, что центры вербовки - это не его ответственность, хотя как главнокомандующий полностью за это отвечает.

Зеленский впервые публично затронул проблему так называемой бусификации на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым в конце января. Всего несколько месяцев назад украинские власти отвергали подобные сообщения как российскую дезинформацию или фейки, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Зеленский открыто дал название крайне спорному социальному явлению, которое ранее практически не привлекало внимания официальных лиц. В то же время точный смысл этого заявления остается неясным. Зеленский не уточнил никаких конкретных мер по прекращению принудительной мобилизации.

Фактически ситуация в украинских городах пока практически не изменилась. В социальных сетях распространяются видео и сообщения об агрессивных методах мобилизации. Сотрудники ТЦК систематически следят за торговыми центрами, рынками, станциями метро и транспортными узлами. В некоторых регионах недавно даже использовались дроны для обнаружения людей в полях или сельской местности, говорится в статье.

#Украина #Владимир Зеленский #тцк #бусификация #силовая мобилизация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 