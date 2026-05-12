Володин анонсировал рассмотрение новых мер поддержки ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что защита социальных прав участников спецоперации должна осуществляться в приоритетном порядке.
Ян Брацкий 12-05-2026 19:09
Депутаты Государственной думы на этой неделе рассмотрят четыре законопроекта, направленных на расширение мер поддержки социальных гарантий для бойцов специальной военной операции и членов их семей. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Вопросы поддержки участников СВО, их родных - ключевой приоритет в нашей работе. Начиная с 2022 года в интересах наших солдат и офицеров, а также их близких ГД принято 164 закона. Еще 13 законопроектов находятся на рассмотрении», - приводит его слова пресс-служба Думы.

Среди законопроектов, подлежащих рассмотрению, предоставление одному из родителей ветерана СВО, являющегося инвалидом I или II группы, ежегодного отпуска одновременно с ним. Также депутаты обсудят продление сроков договоров аренды и безвозмездное пользование земельными участками.

В перспективе парламентарии рассмотрят законопроекты об освобождении участников спецоперации от обязательств по просроченным кредитам. Данная мера распространится и на их супругов. Существует ряд условий: военнослужащий должен заключить контракт с 1 мая 2026 года, а сумма просроченной задолженности не должна превышать 10 миллионов рублей.

Также Госдума рассмотрит изменения в Налоговый кодекс РФ. Участников специальной военной операции планируется освободить от уплаты пошлины при оформлении ими унаследованного транспортного средства. Данная мера также касается членов семей и близких родственников бойцов.

Другие меры поддержки участников СВО уже вводились в конце февраля этого года. На рассмотрении депутатов всегда несколько инициатив, уточнил Володин. Речь об усилении социальных гарантий бойцов ВС РФ в вопросе пенсионного обеспечения, защищенности трудовых прав участников спецоперации и членов их семей. Оперативно решаются вопросы медицинской реабилитации и помощи, добавил Володин.

Ветеранам СВО также предоставляются дополнительные возможности для получения среднего профессионального и высшего образования. Данная работа находится на постоянном контроле у президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что защита социальных прав участников спецоперации должна осуществляться в приоритетном порядке.

