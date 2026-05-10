Дроноводы рассказали о главных преимуществах «Орлана» в зоне СВО

Российские войска продвигаются вглубь Днепропетровской области в районе Великомихайловки. После успешного отражения контратак ВСУ, в ходе которых противник понес серьезные потери, наши силы перешли к методичному подавлению его позиций: работают артиллерия и авиация. А ключевую роль в обнаружении целей играют разведывательные беспилотники «Орлан». Операторы БПЛА называют его боевой классикой. Если брать время с самого начала спецоперации, то этот дрон-разведчик – лидер по количеству выявленных целей.

«Это хорошая рабочая лошадка, которая может достаточно долго висеть в небе и работать. Дальность полета у нее очень хорошая. Ну, то есть, мы можем дотягиваться туда, куда многие другие беспилотники не достают», - объяснил военнослужащий с позывным Панда.

«Орлан» 120-й гвардейской дивизии группировки морской пехоты летает в районе Великомихайловки Днепропетровской области. В лесопосадках блиндажи с пехотой и дроноводами ВСУ. Координаты мест расположения врага отправляются артиллеристам. Начинает работать ствольная и реактивная артиллерия. Операторы «Орлана» фиксируют попадания. Еще «Орланы» постоянно наводят нашу боевую авиацию. Самолеты отрабатывают по противнику фугасными авиабомбами, а вертолеты ракетами.

«Вот буквально сегодня с утра подняли борт для того, чтобы помочь нашей пехоте продвинуться, чтобы отработала артиллерия по противнику, чтоб они, попрятались в укрытие для того, чтобы нашей пехоте было проще. Обнаружили экскаватор противника, который копал траншеи, чтоб нашим товарищам было сложнее идти. Навели, экскаватор уничтожили буквально пару часов назад», - рассказал начальник расчета БПЛА «Орлан» с позывным Панда.

Морпехи 120-й дивизии сейчас ведут бои с националистами в Днепропетровской области. В районе Новоселовки в направлении Великомихайловки. Недавно здесь была отражена серьезная контратака десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял около 300 солдат и 10 единиц техники. Освободив Великомихайловку, наша армия сможет наступать из нее вглубь Днепропетровской области, в том числе, в направлении поселка Покровское. Это стратегическая точка на этом участке фронта, где у ВСУ крупный центр логистики и командные пункты. Отсюда открывается хорошая перспектива движения в сторону Запорожья.

ще одна важная особенность «Орлана» - это то, что он может указывать цели для высокоточного оружия. «Подсвечивать» лазером. Например, для ударов корректируемым боеприпасом «Краснополь». В этом случае снаряд прилетает врагу, как говорится «в форточку». И каждое точное попадание облегчает задачу штурмовиков и приближает нашу победу.