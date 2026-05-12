Два человека пострадали из-за атаки украинских дронов на ЗАЭС

В результате атак украинских беспилотников ранены два человека. Об этом заявили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Уточняется, что пострадавших доставили в больницу. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Также в пресс-службе сообщили, что в результате террористической атаки БПЛА получили повреждения объекты городской инфраструктуры и жилые здания. Один из дронов киевского режима взорвался на территории детской площадки.

Степень повреждения будет оценена позже, когда это позволит обстановка. На сегодняшний момент она остается сложной. Сохраняется угроза повторных террористических ударов. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

В апреле в результате удара украинского беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС. Удар пришелся по территории транспортного цеха. Руководство станции выразило родным и близким погибшего свои соболезнования и пообещало оказать им всю необходимую помощь и поддержку. На станции атаку киевского режима назвали ударом по жизни и по будущему.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев констатировал возобновление украинских обстрелов станции после завершения пасхального перемирия. В результате одного из таких ударов станция лишилась энергоснабжения единственной на тот момент линии «Ферросплавная». Тогда оборудование подключили к резервным источникам электроэнергии.