Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара ВСУ

Удар беспилотника был нанесен по территории транспортного цеха Запорожской АЭС, в результате погиб водитель.
Ян Брацкий 27-04-2026 10:03
© Фото: Telegram/znppofficial

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», - говорится в релизе.

Руководство станции выразило родным и близким погибшего свои соболезнования и пообещало оказать им всю необходимую помощь и поддержку. На станции атаку киевского режима назвали ударом по жизни и по будущему.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев констатировал возобновление украинских обстрелов станции после завершения пасхального перемирия. В результате одного из таких ударов станция лишилась энергоснабжения единственной на тот момент линии «Ферросплавная». Оборудование подключили к резервным источникам электроэнергии.

#беспилотник #ВСУ #энергодар #Запорожская АЭС
