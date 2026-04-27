Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара ВСУ

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», - говорится в релизе.

Руководство станции выразило родным и близким погибшего свои соболезнования и пообещало оказать им всю необходимую помощь и поддержку. На станции атаку киевского режима назвали ударом по жизни и по будущему.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев констатировал возобновление украинских обстрелов станции после завершения пасхального перемирия. В результате одного из таких ударов станция лишилась энергоснабжения единственной на тот момент линии «Ферросплавная». Оборудование подключили к резервным источникам электроэнергии.