Лихачев: ВСУ возобновили обстрелы ЗАЭС после пасхального перемирия

Украинские боевики после завершения пасхального перемирия возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Станция вновь полностью обесточена, рассказал журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

«Действительно, эта ночь была непростой. После пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения единственной на тот момент линии "Ферросплавная"», - резюмировал Лихачев.

Благодаря оперативности и грамотности персонала удалось подключить станцию к мобильным источникам электроэнергии от дизель-генераторов, уточнил он. Это уже 14-я по счету абсолютная потеря станцией энергоснабжения. Алексей Лихачев напомнил, что один из таких периодов длился больше месяца.

Ранее Лихачев констатировал ухудшение обстановки в Энергодаре - городе-спутнике станции. Ежедневно он подвергается обстрелам, повреждения получают городская инфраструктура и культурные объекты. Украинские ракеты и дроны бьют по школам и линиям электропередачи.