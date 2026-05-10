Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в базу сайта «Миротворец»* (признан экстремистским на территории России) за призывы к капитуляции киевского режима. Ее персональные данные внесли в базу 12 мая. На данном ресурсе публикуются фамилии и личные данные журналистов, военных, спортсменов, общественников и простых людей, не поддерживающих официальный курс украинской политики.

Мендель вменяется участие в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, распространение «нарративов российской пропаганды» и призывы к капитуляции Киева. Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сразу после ее заявлений, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года была готова согласиться на все требования России и что Зеленский является одним из главных препятствий на пути к миру. Об этом она говорила накануне в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Мендель обратила внимание, что Зеленский «непоследователен, он все время меняет позиции».

Также бывшая пресс-секретарь назвала наркотическую зависимость Зеленского «секретом Полишинеля». После этой фразы Мендель тут же добавила, что лично не видела, как глава киевского режима принимает наркотики. Однако она общалась с людьми, которые видели это. По ее словам, Зеленский, когда она работала с ним, мог на 15 минут уединиться в ванной и после этого выйти оттуда «совершенно другим человеком». Кроме того, Мендель поделилась случаем, когда во время предвыборной кампании Зеленский добровольно прошел наркотест, чтобы лишить своих оппонентов почвы для обвинений. Но клиника, где он сдавал анализы, принадлежала его другу. Чуть позже стало известно, что результаты этого теста были датированы не тем днем, когда Зеленский его сдавал.

До этого Мендель рассказывала, насколько прогнила украинская система мобилизации. По некоторым оценкам, она обходится стране ежегодно в миллиарды долларов. В качестве примера экс-пресс-секретарь привела случай с задержанием главы Житомирского областного ТЦК за получение взятки в обмен на предоставление защиты от мобилизации. По ее словам, чиновники относятся к призыву как к «личному банкомату». Они вымогают деньги у бизнеса и разрушают общественное доверие.

