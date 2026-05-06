Украинские чиновники зарабатывают на мобилизации населения. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Пока солдаты находятся на фронте, некоторые чиновники относятся к призыву как к личному банкомату. Они вымогают деньги у бизнеса и разрушают общественное доверие в самое неподходящее время», - написала она в соцсетях.

По словам Мендель, украинская система мобилизации прогнила. По некоторым оценкам, она обходится стране ежегодно в миллиарды долларов. В качестве примера политик привела случай с задержанием главы Житомирского областного ТЦК за получение взятки в обмен на предоставление защиты от мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Виннице украинец, спасаясь от местных военкомов, залез на крышу магазина. На место происшествия прибыли спасатели и полиция, которым удалось убедить местного жителя спуститься на землю. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.