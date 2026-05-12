Россиянам рассказали, чем чревато самостоятельное извлечение клеща

При обнаружении на теле клеща не стоит пытаться избавиться от него самостоятельно, так как это чревато проблемами со здоровьем. Об этом россиян предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его мнению, клеща лучше доверить профессионалам в ближайшем медицинском учреждении.

«Потому что высок риск того, что вы ошибетесь и неправильно извлечете клеща, и он наполовину останется в теле. В таком случае возможны инфекционные осложнения, нагноение и так далее. Не нужно капать на клеща маслом, керосином, спиртом. Не нужно его поджигать зажигалкой», - сказал специалист в беседе с RT.

Если до поликлиники далеко и доставать «кровопийцу» необходимо самостоятельно, то делать это следует при помощи щипцов или петли. После того как присосавшегося клеща удалось аккуратно извлечь, место укуса нужно промыть с мылом или хотя бы протереть спиртовой салфеткой, посоветовал Водовозов. Самого клеща нужно передать на анализ. Врачи определят, был ли он носителем опасных инфекций и какую помощь необходимо оказать человеку.

Вариантов заражения несколько, уточнил врач-терапевт. Это может быть клещевой энцефалит. Кроме вакцинации, от него нет защиты. Вторая напасть - боррелиоз. Это бактериальная инфекция, от которой лечатся ударными дозами антибиотиков. В течение месяца за пациентом пристально наблюдают. Пускать возможные осложнения на самотек крайне опасно из-за серьезности последствий, напомнил Водовозов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в 2026 году более 2,2 миллиона россиян получили прививки от клещевого энцефалита. С началом сезона более 43 тысяч человек обратились в медпункты с жалобами на присасывание клеща. Больше всего случаев зафиксировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской и Московской областях. С началом сезона особое внимание уделяется профилактике, уточнили в ведомстве. А именно акарицидной обработке мест массового скопления людей и вакцинации.