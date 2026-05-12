Россиянам рассказали, чем чревато самостоятельное извлечение клеща

Клещи могут быть носителями опасных инфекционных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз, осложнения от которых представляют серьезную опасность для здоровья.
Ян Брацкий 12-05-2026 15:29
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

При обнаружении на теле клеща не стоит пытаться избавиться от него самостоятельно, так как это чревато проблемами со здоровьем. Об этом россиян предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его мнению, клеща лучше доверить профессионалам в ближайшем медицинском учреждении.

«Потому что высок риск того, что вы ошибетесь и неправильно извлечете клеща, и он наполовину останется в теле. В таком случае возможны инфекционные осложнения, нагноение и так далее. Не нужно капать на клеща маслом, керосином, спиртом. Не нужно его поджигать зажигалкой», - сказал специалист в беседе с RT.

Если до поликлиники далеко и доставать «кровопийцу» необходимо самостоятельно, то делать это следует при помощи щипцов или петли. После того как присосавшегося клеща удалось аккуратно извлечь, место укуса нужно промыть с мылом или хотя бы протереть спиртовой салфеткой, посоветовал Водовозов. Самого клеща нужно передать на анализ. Врачи определят, был ли он носителем опасных инфекций и какую помощь необходимо оказать человеку.

Вариантов заражения несколько, уточнил врач-терапевт. Это может быть клещевой энцефалит. Кроме вакцинации, от него нет защиты. Вторая напасть - боррелиоз. Это бактериальная инфекция, от которой лечатся ударными дозами антибиотиков. В течение месяца за пациентом пристально наблюдают. Пускать возможные осложнения на самотек крайне опасно из-за серьезности последствий, напомнил Водовозов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в 2026 году более 2,2 миллиона россиян получили прививки от клещевого энцефалита. С началом сезона более 43 тысяч человек обратились в медпункты с жалобами на присасывание клеща. Больше всего случаев зафиксировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской и Московской областях. С началом сезона особое внимание уделяется профилактике, уточнили в ведомстве. А именно акарицидной обработке мест массового скопления людей и вакцинации.

#здоровье #вакцинация #врач #клещ #паразит
