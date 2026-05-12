Более 43 тысяч россиян с начала сезона обратились к врачу из-за клещей

Более 2,2 миллиона человек привились от клещевого вирусного энцефалита.
Владимир Рубанов 12-05-2026 08:40
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В 2026 году более 2,2 миллиона россиян получили прививки от клещевого вирусного энцефалита, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. С начала сезона в медицинские учреждения поступило свыше 43 тысяч обращений по поводу укусов клещей.

По данным ведомства, эпидемиологическая обстановка по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. Самое большое количество укусов клещей зафиксировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском крае, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.

В Роспотребнадзоре отметили, что из-за активизации клещей особое внимание уделяется организации профилактических мероприятий. Это включает проведение акарицидных обработок мест массового пребывания людей, а также территорий образовательных и летних оздоровительных учреждений. На данный момент обработано более 46 тысяч гектаров.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита. Ее особенно рекомендуют жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует посетить эти территории. Кроме того, важно использовать индивидуальные средства защиты от клещей, такие как репелленты и инсектоакарицидные препараты, носить специальную защитную одежду.

Ранее в Госдуме рассказали, что прививку от клещевого энцефалита можно сделать бесплатно по полису ОМС. Это касается детей и взрослых, проживающих в эндемичных регионах, а также работников лесного хозяйства, сельскохозяйственных и строительных организаций, специалистов по расчистке и благоустройству леса.

#прививки #Клещи #вирус клещевого энцефалита
