Их не берут аэрозоли: суперклещи хиаломма завелись на юге России

В Европе распространились крупные клещи рода хиаломма (hyalomma), известные как «убийцы» и «спринтеры», пишет 360.ru. Теперь этих насекомых нашли и на юге нашей страны. Обычные средства защиты от них неэффективны, а укус может привести к конго-крымской лихорадке с летальностью до 40%, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

В отличие от обычных клещей, которые обычно прячутся в траве, эти паразиты ведут себя как настоящие охотники. Хиаломмы активно ползут за человеком, ощущая его запах и тепло. Эксперт отметил, что особенно их привлекает запах пота.

Хиаломма двигается быстрее майского жука и настойчивее обычных клещей. Отличить его от других клещей легко: он крупнее и с полосатыми лапками, как у зебры.

Эти паразиты опасны тем, что переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Симптомы вируса похожи на грипп: сначала повышается температура и болит голова, а потом начинаются внутренние кровотечения и судороги, сообщил Сафонов.

Вакцины от этой болезни нет. Кроме того, хиаломма могут передавать лихорадку Q, вызывающую пневмонию и хронические заболевания сердца. Также они переносят болезнь Лайма и энцефалит.

Ежегодно в России фиксируются десятки укусов хиаломма, но массового распространения этих клещей пока нет, рассказал биолог.

Вирусолог Павел Волчков добавил, что расширение ареала обитания клещей может привести к распространению переносимых ими заболеваний. Однако это маловероятно, потому что климат России не подходит для распространения тропических и субтропических инфекций.

Сафонов также отметил, что мягкие зимы последних лет позволили клещам хиаломма лучше переносить зиму. Обычные аэрозоли и спреи от клещей на них не действуют. У них выработался иммунитет к таким средствам.

Чтобы защититься от клещей, важно использовать механические меры предосторожности. Надо носить многослойную одежду белого цвета с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, а рубашку - в брюки. Нужно надевать головной убор и осматривать себя каждые 15-20 минут, советует биолог.

Если хиаломма все же укусил, удалять его следует осторожно. Не надо давить на тело клеща. Лучше использовать ручку-лассо, с помощью которой можно выкрутить насекомое, как винтик, отметил Сафонов. После удаления клеща надо отнести в лабораторию для его анализа. Если он заражен, придется идти к врачу-инфекционисту для лечения, включая курс антибиотиков или другие меры.