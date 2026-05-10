Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения вражеским военным аэродромам в зоне проведения специальной военной операции.

Еще огневое поражение удалось нанести вражеским складам с боеприпасами. То же самое произошло и с вражескими складами горюче-смазочных материалов.

Отмечено, что также российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Это произошло в 56 районах.

Также российское оборонное ведомство сообщило о завершении режима прекращения огня, который длился с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая. Противник за это время нарушил его 30 383 раза. Подразделения ВС РФ, напротив, строго соблюдали объявленный режим, но зеркально отвечали на каждый случай, нанося огневое поражение украинским артиллеристам и дроноводам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.