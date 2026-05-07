«Реактивный дождь» «Града» сровнял с землей пункт управления БПЛА боевиков

Подразделения группировки «Восток» наращивают натиск на ВСУ в районе населенных пунктов Верхняя Терса и Воздвижевка. Это в Запорожской области - всего в 30 километрах от города Орехов. А он является последним серьезным рубежом обороны противника на пути к самому Запорожью. Продвижение штурмовиков на этом направлении поддерживает реактивная артиллерия.

«Реактивный дождь» обрушился на позиции противника. Расчеты «Градов» группировки «Восток» накрывают полным пакетом район Верхней Терсы в Запорожской области. Главная мишень - замаскированный пункт управления БПЛА, который вскрыла наша разведка.

«Цель была - опорный пункт БПЛАшников. Разведчики увидели подвоз. Их увидели, посмотрели, куда подвозят, что делают. И все, нам корректировку дали, и по ним мы отработали», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Онон.

В попытке укрыться от ударов противник использует жилую застройку. Рубеж Верхняя Терса - Воздвижевка остается для ВСУ критически важным участком обороны - именно сюда враг стягивает резервы. Однако любые маневры неприятеля находятся под нашим огневым контролем.

Современные системы связи и данные с беспилотников позволяют мгновенно запереть противника в конкретном квадрате. Получается математически выверенный шторм, который ставит точку в любой попытке врага пойти на прорыв. На полноценный прорыв противник не решается, ограничивается вылазками малых групп. Живая сила противника уничтожается еще на этапе выдвижения к рубежам.

«От характера цели там. Объект большой - сразу залпом работаем. Площадь накрыть надо. А если лесополки, то уже с корректировочкой, чтобы основная куча легла по цели», - объяснил Онон.

Залп «Града» подавляет любую волю к сопротивлению. Противник испытывает дефицит брони, пытается огрызаться с помощью дронов, но переломить ситуацию не может.

Очередной залп накрывает пункт временной дислокации противника в Чаривном, южнее Верхней Терсы. На этом участке активно продвигаются наши воины-дальневосточники, и оперативная поддержка артиллерии для них остается залогом успеха. Даже в моменты интенсивной стрельбы внимание расчетов приковано к небу.

«У меня от снайперского опыта осталось. Я вот приехал на позицию, поставил машину, выставил. Я смотрю за небом. Увидел "птичку" - я ее сразу стреляю сто процентов. Не мажу», - рассказал водитель БМ-21 «Град» с позывным Игнат.

Результат грамотной артподдержки - успешно выполненная задача. Именно этот отвлекающий удар позволил нашим бойцам застать противника врасплох и занять выгодные позиции.

«Восток» расширяет плацдарм, вклинивается в оборонительные порядки противника. Основные столкновения сейчас сосредоточены северо-западнее Александрограда - бои сместились в лесной массив за рекой Волчья в сторону Лесного Днепропетровской области. Одновременно с этим нарастает натиск на рубеже Верхняя Терса - Воздвижевка, сложная ситуация для врага складывается и под Чаривным. Наша артиллерия и дроны круглосуточно наносят удары по пунктам дислокации боевиков в прифронтовой полосе и по их тыловым базам.