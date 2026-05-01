До 11 выросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми

До 11 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке пассажирского вертолета МИ-8Т в городе Усинске. Об этом сообщило ГУ МЧС по Республике Коми.

Всех пострадавших осмотрели медицинские специалисты и отправили на амбулаторное лечение. Всего на борту находились 24 человека.

В пятницу в службу спасения города поступило сообщение, что частный вертолет опрокинулся набок при взлете с местной площадки. Воздушное судно предназначалось для перевозки вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство анализирует соблюдение норм безопасности полетов и защиту прав пассажиров.