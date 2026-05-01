После жесткой посадки вертолета с вахтовиками в Коми завели дело

Разбирательство ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Владимир Рубанов 01-05-2026 18:35
© Фото: Vadim Akhmetov URA.RU, Global Look Press

После жесткой посадки в Усинске вертолета МИ-8Т с рабочими-вахтовиками Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Работают следователи.

Ранее сообщалось, что авария произошла при взлете. Машина завалилась на бок, пострадали десять человек. Воздушное судно выполняло рейс по доставке вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека.

Спасатели Усинского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте происшествия. Причины инцидента выясняются.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверочные мероприятия. Надзорное ведомство проверяет соблюдение норм безопасности полетов и прав пассажиров.

#в стране и мире #вертолет #Республика Коми #Следователи #Прокуратура #Уголовное дело #жесткая посадка
