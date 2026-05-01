Десять человек пострадали при жесткой посадке МИ-8Т с вахтовиками в Коми

Десять человек пострадали в Усинске при аварии частного пассажирского вертолета МИ-8Т, которая произошла при взлете. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Коми.

Вертолет выполнял рейс для доставки вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. На месте аварии работают спасатели Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причины инцидента выясняются. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, авария произошла около 15:45 в черте города Усинска. Печорская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.