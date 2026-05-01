МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десять человек пострадали при жесткой посадке МИ-8Т с вахтовиками в Коми

На борту находились 24 человека.
Владимир Рубанов 01-05-2026 17:24
© Фото: sztproc, Telegram

Десять человек пострадали в Усинске при аварии частного пассажирского вертолета МИ-8Т, которая произошла при взлете. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Коми.

Вертолет выполнял рейс для доставки вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. На месте аварии работают спасатели Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причины инцидента выясняются. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, авария произошла около 15:45 в черте города Усинска. Печорская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

#вертолет #Коми #вахтовики #жесткая посадка #Усинск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 