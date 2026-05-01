Для охраны границ России будут использовать лазеры

Лазерное оружие и дроны-перехватчики включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Помимо этого, в перечень попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулеметные комплексы, самолеты, вертолеты, корабли и средства РЭБ. Отдельно упомянуто специальное вооружение: комплексы радиочастотного оружия и унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения.

В прошлом году президент России Владимир Путин отмечал, что актуальной задачей является - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники. А в перспективе они должны сбивать и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее.

В зоне проведения спецоперации эффективно применяется российский беспилотник «Орлан». БПЛА подсвечивает лазером цели для их поражения. Оператор «Орлана» с позывным «Дикий» объяснял корреспонденту «Звезды» Анастасии Авсюк, как беспилотник подсвечивает цель, обеспечивая исключительную точность попадания. При том что простой, не корректируемый снаряд сперва необходимо «пристрелять».