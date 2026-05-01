Для охраны границ России будут использовать лазеры

В постановлении правительства также упоминается спецвооружение: комплексы радиочастотного оружия и унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения.
Сергей Дьячкин 01-05-2026 01:36
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Лазерное оружие и дроны-перехватчики включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Помимо этого, в перечень попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулеметные комплексы, самолеты, вертолеты, корабли и средства РЭБ. Отдельно упомянуто специальное вооружение: комплексы радиочастотного оружия и унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения.

В прошлом году президент России Владимир Путин отмечал, что актуальной задачей является - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники. А в перспективе они должны сбивать и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее.

В зоне проведения спецоперации эффективно применяется российский беспилотник «Орлан». БПЛА подсвечивает лазером цели для их поражения. Оператор «Орлана» с позывным «Дикий» объяснял корреспонденту «Звезды» Анастасии Авсюк, как беспилотник подсвечивает цель, обеспечивая исключительную точность попадания. При том что простой, не корректируемый снаряд сперва необходимо «пристрелять».

#технологии #лазерное оружие #пусковые установки #лазер #радиочастотное излучение #охрана границ #новейшие системы вооружения #Государственная граница РФ #дроны-перехватчики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
