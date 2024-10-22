Боец СВО объяснил, как «Орлан» лазером подсвечивает цели для снарядов

Российский беспилотник «Орлан» способен корректировать артиллерийские высокоточные боеприпасы и повысить эффективность стрельбы. БПЛА подсвечивает лазером цели для их поражения, объяснил оператор беспилотника с позывным Дикий.

«Здесь идет подсвет, и каждый снаряд попадает именно в цель. Куда свет поставил, туда он и летит, а на простом, не на корректируемом снаряде сначала нужно чуть-чуть пристрелять», - рассказал он в сюжете нашего корреспондента Анастасии Авсюк.

Крупный беспилотник для ПВО украинских формирований - приоритетная цель. Благодаря своей камере он не только выявляет замаскированные позиции, но и наводит на врага тяжелую артиллерию и авиацию.

Скорость полета «Орлана» от 70 километров в час. В руководстве по эксплуатации на пуск дают 40 минут, но бойцы гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» справляются намного быстрее. В боевых условиях могут отправить «Орлан» в полет и за десять.

Высоту набирают максимальную. В воздухе «Орлан-30» может «висеть» от 10 часов, что позволяет залетать в глубокий тыл врага и тщательно исследовать позиции. Наши бойцы прозвали его «летающей указкой».

Подразделения в зоне СВО уже не представляют себе боевую работу без зоркого БПЛА в небе. Так, по переправе между селами Елизаветовка и Катериновка ВСУ скрытно тянули тяжелую технику и боеприпасы. Расчет «Орлана» отследил движения противника, навел артиллерию - и переправу уничтожили. Один точный удар нарушил всю логистику ВСУ южнее Курахово.

У бойцов больше 1 000 часов налета. Они не раз уводили беспилотник от вражеских систем ПВО и дронов-камикадзе. Научились пилотировать даже в плохую погоду - иногда приходится рисковать, чтобы выполнить задачу.

Расчет «Орлана» контролирует противника с воздуха. Огонь по цели после обнаружения открывают буквально через несколько минут, под каждую задачу выбирают подходящее оружие, в такой связке шансов скрыться у боевиков ВСУ нет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.