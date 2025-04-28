Дуэли дронов и ИИ: как передовые технологии меняют ход боевых действий

Наблюдательность и легкая рука - вот залог победы в войне беспилотников. Кому как не этим ребятам знать слагаемые современного боя. На полигоне под Екатеринбургом свое мастерство показывают лучшие дроноводы Вооруженных сил. Это один из этапов всеармейского конкурса. Работа в паре. Оператор беспилотника-разведчика ищет цель, пилот FPV уже несется к ней на огромной скорости. Время важно и на соревнованиях, и в бою.



В зоне проведения спецоперации звук беспилотника вызовет неприятные ощущения или даже панику. Ведь просто так FPV-дрон не взлетает. Значит его оператор нашел цель и готов ее поразить.

Усложненный этап конкурса - удар по подвижной цели. Причем поразить нужно только сзади. Условия сложнее, чем в бою. Там по танкам бьют с любой стороны.

Или сброс боеприпасов. Высота не менее 50 метров. Были случаи, когда в бою забравшись и выше, попадали в дымовую трубу блиндажа. Испытания для участников разработаны с учетом опыта спецоперации.

«Касание земли - почему это считается грубой ошибкой? Потому что в подвешенном состоянии с боеприпасом, нам каждое касание об землю - вероятная детонация боеприпаса. Поэтому на это сделан особый акцент. Дальше идут штрафные баллы за касание дроном любой частью, потому что это влияет на маневренность», - объяснил судья всеармейского турнира экипажей БПЛА.

На одном из участков оценивают мастерство самого пилотирования. Трассу нужно пройти туда и обратно, ничего не задев.



Полоса препятствий имитирует все то, что может встретится в бою: узкие проходы траншей, дверные, оконные проемы, просто какие-то препятствия. И сейчас дрон должен залететь в узкое окно. Цена такого промаха на соревнованиях - дополнительное время, а в боевых условиях может стоить жизни.

На этой трассе вне соревнований готовят операторов беспилотников. Они есть почти в каждом подразделении. Сейчас идет создание отдельного рода войск, основным оружием которого станут дроны. Самодельные и серийные они постоянно совершенствуются. И специалисты уже предполагают какими будут беспилотники будущего.

«Самое перспективное на мой взгляд - это ППРЧ - программная перестройка рабочих частот. Слышали про оптоволокно, что невозможно его перебить? Это то же самое, только без оптоволокна, то есть без кабеля», - считает Фома.

Искусственный интеллект может избавить бойца от каких-то рутинных обязанностей, например, полету в назначенный квадрат, обнаружению движущихся целей. Это уже не так массово, но применяется.

«Достаточно умная птичка. На подлете к цели пилот захватывает цель, в блоке находится искусственный интеллект, и далее в эту цель летит сама без участия оператора», - сказал оператор БПЛА с позывным Кардан.

О том как важно развивать беспилотники и другие передовые системы вооружений на неделе говорил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

«Подчеркну: сегодня наш опыт ведения специальной военной операции как в части тактики, так и технического развития оружия изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем», - сказал глава государства.

То что сейчас кажется фантастикой, завтра может стать необходимостью. И уже сейчас надо развивать перспективные технологии, например, искусственный интеллект. Чтобы потом не догонять в этом другие страны.

«Мы все говорим про искусственный интеллект. Это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», - сказал Владимир Путин.

По словам президента, в войска поставили более полутора миллионов беспилотников. На передовую ежедневно направляли почти четыре тысячи дронов. И даже такого количества недостаточно.

«Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. Особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее, прочее», - отметил российский лидер.

Страны НАТО создают подразделения из морских роботов. И перспективы их применения безграничны. Они могут быть ударными, вести разведку, разминирование, ставить радиопомехи, нести на себе системы ПВО и многое еще. Развитие такой техники на этой неделе обсудил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время посещения завода Ладога в Ленинградской области.

«Более 50 крупных компаний в мире занимаются созданием и производством необитаемых надводных и подводных аппаратов и безэкипажных катеров. Причем, половина из них сосредоточена в США. Следует отметить, что США и их союзники по НАТО планируют увеличить к 2035 году количество своих роботизированных комплексов и расширить сферы их применения», - заявил он.

И тут России важно не отставать. На российском флоте дроны тоже уже применяются. Робот Александрит ищет мины на расстоянии в полкилометра и глубине триста метров. Может найти объект под трехметровым слоем ила. Он умеет обезвреживать морские мины или буксировать их на безопасное расстояние.

Сейчас, когда атаки НАТОвским оружием против России ведутся каждый день - сохранять техническое лидерство особенно важно. На неделе президент подвел итоги Пасхального перемирия. Россия свое слово сдержала. А вот Киев не остановил боевые действия даже в светлый праздник Пасхи.

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это правда. Это оценки в том числе и командующих нашими группировками. Тем не менее почти пять тысяч нарушений было, 4 900. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолётного типа, по-моему, 400 артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее», - отметил президент РФ.

Ну, а пока боевые действия возобновились. И в них значительную роль играют новейшие системы вооружений. «Герань-2» уничтожает склад дронов ВСУ в Запорожской области, происходит дуэль дронов в Харьковской области, в Киеве модернизированными беспилотниками «Герань» поражен завод Буревестник, где делали радиоэлектронику для ВСУ.

Видимо, так и будут выглядеть все современные войны. И фильмы о нашей победе будут перемежаться черно-белыми кадрами записи FPV. А в том, что она будет - сомневаться не приходится. На этой неделе российская армия освободила от боевиков Курскую область и еще пять населенных пунктов в ДНР. При создании буферной зоны в Сумской области, войска нанесли поражение ВСУ в районах Миропольского, Михайловки и Турьи. Это в тридцати километрах от Сум. Удары наносят по всей линии соприкосновения. И важную роль тут играют высокоточное оружие и беспилотные системы, которые Россия активно развивает.