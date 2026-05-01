Президент FIFA попытался помирить представителей Палестины и Израиля

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино попытался помирить представителей Палестины и Израиля на конгрессе FIFA. Миролюбивые инициативы Инфантино обернулись скандалом перед телекамерами. Сначала он хотел организовать символическое рукопожатие, а потом и совместное фото, но представитель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб наотрез отказался.

«Мы страдаем», - сказал Раджуб и покинул сцену, несмотря на все попытки Инфантино сгладить конфуз.

Представитель Палестины добавил, что не будет жать руку тому, кто «представляет фашистское правительство, совершающее геноцид».

Джибриль Раджуб напомнил, что палестинская сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд в связи с решением не отстранять футбольную сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований.

Ранее Джанни Инфантино анонсировал участие сборной Ирана на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике в 2026 году. По его словам, футбол должен объединять мир. Участие иранских футболистов в мундиале оказалось под угрозой из-за американо-израильской агрессии в отношении официального Тегерана.

Согласно календарю, сборная Ирана должна была провести матчи группового этапа в США. Однако после атаки 28 февраля, власти Ирана заявили, что не поедут за океан без предоставления гарантий безопасности. Глава Белого дома отметил, что тогда не считает целесообразным приезд иранцев «ради их жизни и безопасности».