МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент FIFA попытался помирить представителей Палестины и Израиля

Палестинская сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд в связи с решением не отстранять футбольную сборную Израиля от международных соревнований.
Ян Брацкий 01-05-2026 13:44
© Фото: Amy Elle Keystone Press Agency Global Look Press

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино попытался помирить представителей Палестины и Израиля на конгрессе FIFA. Миролюбивые инициативы Инфантино обернулись скандалом перед телекамерами. Сначала он хотел организовать символическое рукопожатие, а потом и совместное фото, но представитель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб наотрез отказался.

«Мы страдаем», - сказал Раджуб и покинул сцену, несмотря на все попытки Инфантино сгладить конфуз.

Представитель Палестины добавил, что не будет жать руку тому, кто «представляет фашистское правительство, совершающее геноцид».

Джибриль Раджуб напомнил, что палестинская сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд в связи с решением не отстранять футбольную сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований.

Ранее Джанни Инфантино анонсировал участие сборной Ирана на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике в 2026 году. По его словам, футбол должен объединять мир. Участие иранских футболистов в мундиале оказалось под угрозой из-за американо-израильской агрессии в отношении официального Тегерана.

Согласно календарю, сборная Ирана должна была провести матчи группового этапа в США. Однако после атаки 28 февраля, власти Ирана заявили, что не поедут за океан без предоставления гарантий безопасности. Глава Белого дома отметил, что тогда не считает целесообразным приезд иранцев «ради их жизни и безопасности».

#Спорт #Футбол #чемпионат мира #сша #FIFA #инфантино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 