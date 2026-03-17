Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 из США в Мексику

Власти Ирана ведут переговоры с Международной федерацией футбола о переносе матчей групповой стадии чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Об этом иранское посольство в Москве сообщило в соцсети Х со ссылкой на президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

«Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в США. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике», - говорится в заявлении.

Групповой этап для сборной Ирана должен пройти на территории США. На этой стадии турнира футболистам из Исламской Республики предстоит сыграть против Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Игры запланированы в калифорнийском Инглвуде и Сиэтле.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали поставил под сомнение участие национальной сборной в чемпионате мира из-за текущей геополитической ситуации. А после заявлений президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на турнире и вовсе призвал отозвать право проведения мундиаля у Штатов. Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики. Игры за звание сильнейшего в мире пройдут с 11 июня по 19 июля. Впервые турнир состоится с участием 48 национальных команд.

В эти дни проходит Кубок Азии - еще один международный турнир, на котором выступают иранские спортсмены. Ранее женская сборная Исламской Республики не стала петь национальный гимн перед игрой. Спортсменки и тренер слушали мелодию молча. На вопросы журналистов никто не ответил. Гимн Ирана был принят вскоре после прихода к власти убитого 28 февраля аятоллы Али Хаменеи.