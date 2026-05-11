НАБУ и САП проводят процессуальные действия в отношении Ермака

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная прокуратура проводят процессуальные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«НАБУ и САП сейчас проводят процессуальные действия в отношении Андрея Ермака», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники отметил, что речь может идти об обыске. Подтверждений того, что Ермаку предъявлено обвинение нет, уточнил парламентарий.

Напомним, Ермак покинул свой пост 28 ноября 2025 года на фоне самого громкого в современной истории Украины коррупционного скандала. Отставке предшествовали обыски в его офисе и в квартире. Ермак счел это личным оскорблением и пообещал после отставки отправиться на линию боевого соприкосновения.

Однако позже выяснилось, что Андрей Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Помимо возглавляемого им комитета в ассоциацию вошли комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, комитет по вопросам нефти, газа и недропользования, а также комитет по вопросам медиации.