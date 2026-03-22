Мадуро подтвердил, что с ним и с его супругой все в порядке

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро вышел на связь из центра предварительного заключения в Бруклине, куда он был помещен американским спецназом. Он сообщил, что с ним и с его супругой Силией Флорес все в порядке.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», - написал Мадуро в своих соцсетях.

В четверг, 26 марта, состоялось заседание суда по делу Мадуро. Защита потребовала прекратить разбирательство в связи с блокировкой средств Мадуро для оплаты услуги адвокатов. Суд отказал в таком ходатайстве, однако подтвердил, что сторона обвинения не имеет достаточных оснований для препятствия венесуэльскому лидеру воспользоваться юристами.

Ранее сообщалось о том, что Мадуро поместили в штрафной изолятор. Власти США на официальном уровне признали нынешнее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.