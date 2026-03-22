Мадуро подтвердил, что с ним и с его супругой все в порядке

Венесуэльский лидер пребывает в заточении в США.
Константин Денисов 29-03-2026 08:34
© Фото: Meng Yifei, XinHua, Global Look Press

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро вышел на связь из центра предварительного заключения в Бруклине, куда он был помещен американским спецназом. Он сообщил, что с ним и с его супругой Силией Флорес все в порядке.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», - написал Мадуро в своих соцсетях.

В четверг, 26 марта, состоялось заседание суда по делу Мадуро. Защита потребовала прекратить разбирательство в связи с блокировкой средств Мадуро для оплаты услуги адвокатов. Суд отказал в таком ходатайстве, однако подтвердил, что сторона обвинения не имеет достаточных оснований для препятствия венесуэльскому лидеру воспользоваться юристами.

Ранее сообщалось о том, что Мадуро поместили в штрафной изолятор. Власти США на официальном уровне признали нынешнее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Николас Мадуро #суд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
