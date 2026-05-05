Украинец залез на крышу магазина в попытке спастись от ТЦК

Он угрожал спрыгнуть, так как устал от постоянного преследования военкомами.
Тимур Юсупов 05-05-2026 18:09
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинец залез на крышу магазина в Виннице, чтобы спастись от сотрудников ТЦК. Видео инцидента публикуют местные СМИ.

По имеющейся информации, мужчина пошел на крайние меры, пытаясь избежать принудительной мобилизации в ряды ВСУ. Он вскарабкался по стене дома и угрожал спрыгнуть вниз, так как устал от постоянного преследования военкомами.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция, которым удалось убедить жителя Винницы спуститься на землю. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Ранее в Ровенской области мужчина на велосипеде расстрелял из автомата сотрудников ТЦК и полицейского. В результате стрельбы двое силовиков получили ранения. 

#в стране и мире #Украина #Винница #мобилизация на Украине #тцк
