На Украине хотят ввести три вида контрактов на службу в ВСУ

Власти Украины обсуждают реформу системы мобилизации, пишет «Украинская правда». Среди предложений - введение трех видов контрактов с фиксированными сроками службы и мотивационные выплаты для военных.

Планируется, что контракты будут на 10 месяцев для действующих военных, 14 месяцев для новобранцев на боевых должностях и 2 года для остальных специальностей. Также планируется повышение зарплат военнослужащих и введение выплат за риск.

Систему территориальных центров комплектования хотят преобразовать в «офисы «Резерв+». Однако силовые ведомства пока не договорились, кто будет отвечать за принудительную мобилизацию. Минобороны хочет передать эту функцию полиции, но глава Нацполиции Иван Выговский выступил против.

Эти предложения пока не оформлены законодательно. В бюджете на их реализацию не предусмотрено средств. На увеличение выплат военным потребуется не менее 60 млрд гривен до конца 2026 года.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. В стране постоянно происходят скандалы из-за силовых методов призыва в ВСУ. Родственники военнослужащих требуют установить сроки службы, но власти пока не могут это сделать из-за нехватки личного состава. Новый министр обороны Михаил Федоров заявил о подготовке изменений в процедуру мобилизации.

Ранее мобилизованный гражданин нанес ножевые ранения двум сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в Одесской области. В Виннице украинец залез на крышу магазина, чтобы спастись от принудительной мобилизации в ряды ВСУ.