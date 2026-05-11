Новым патриархом Грузии избран местоблюститель Шио

Претендентов на патриарший престол было трое - местоблюститель патриарха Шио (Муджири), владыка Иов (Акиашвили) и владыка Григол (Бербичашвили).
Ян Брацкий 11-05-2026 15:07
© Фото: W. KorallimageBROKER.com imageBROKER.com Global Look Press

В Грузии избрали нового патриарха. Им стал митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Об этом сообщил митрополит Анания после голосования на расширенном собрании Грузинской православной церкви. Претендентов на высший сан было трое. Голосовали члены Священного синода - 39 человек, обладающих правом голоса.

«Местоблюститель Шио - 22 голоса...митрополит Иов - девять голосов, митрополит Григол - семь голосов. Один голос аннулирован. Патриархом Грузии избран митрополит Шио», - приводит РИА Новости слова Анании.

Заседание началось с панихиды за упокой души патриарха Илии II, умершего 17 марта в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Патриаршество Илии II стало самым продолжительным в истории грузинского православия.

Голосование состоялось согласно церковному уставу, который гласит, что новый патриарх может быть избран не ранее, чем через 40 дней после смерти предыдущего главы церкви и не позже, чем по истечении 60 дней. Илию II похоронили 22 марта в Сионском соборе в Тбилиси. 

