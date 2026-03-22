В Тбилиси началась церемония похорон патриарха Грузии Илии II

В воскресенье в Тбилиси проходит церемония похорон католикоса-патриарха Илии II. Она началась в кафедральном соборе Цминда Самеба. Затем тело перенесут в Сионский собор.

С утра в Самеба идет божественная литургия, после которой начнется чин погребения. Службу возглавляет местоблюститель патриаршего престола Шио (Муджири) и члены Священного синода Грузинской православной церкви. В 12:15 ожидается прибытие Вселенского патриарха Варфоломея I. Он вместе с Шио совершит погребение. В храме присутствуют президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, другие представители власти и их семьи.

Из-за большого числа посетителей и усиленных мер безопасности вход в собор ограничен пропусками. Журналисты освещают события снаружи. По всему городу на зданиях установлены экраны, транслирующие кадры из жизни Илии II.

Несмотря на ограничения, у храма собрались сотни верующих. В центре Тбилиси действуют ограничения на движение и усилен контроль безопасности.

Илия II, возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года, скончался в тбилисской клинике 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской церкви. В Грузии объявлен траур. Он продлится до похорон.

Накануне в Тбилиси собрались тысячи верующих на панихиду по Илии II. Панихида прошла в кафедральном соборе Самеба.